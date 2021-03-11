Форвард Ювентуса провалив свою головну місію у туринському клубі.

Ювентус готовий сісти за стіл перемовин щодо продажу Кріштіану Роналду, якщо отримає пропозицію від 60 млн євро, повідомляє SportMediaset.

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На такі рішення босів "Старої Синьйори" спонукала висока зарплата португальця та останні невдачі команди. Влітку 2018-го Юве придбав Кріштіану у Реала за понад 100 млн євро, з надією, що Роналду допоможе туринцям здобути трофей Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні Порту вибив Ювентус з 1/8 фіналу ЛЧ.

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