Роналду разом із сином зіграв у футбол з безногим хлопчиком – зворушливе відео

Форвард Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився зворушливим вчинком напередодні Нового Року.

Кріштіану Роналду разом зі своїм сином зіграли з казахським безногим хлопчиком Алі, чим поділився у своєму Instagram.

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"Приємно було зустріти тебе, Алі. Це справжнє натхнення", – зазначив зірковий форвард у своєму дописі. До слова, хлопчина вже не вперше зустрічався із зірковими футболістами – раніше Алі зіграв із Мохамедом Салахом, Садьйо Мане, Роберто Фірміно, Едінсоном Кавані, а також із тренером збірної України Андрієм Шевченком та хавбеком "синьо-жовтих" Олександром Зінченком.

До слова, Роналду провів 21 матч у поточному сезоні за Ювентус, записавши до свого активу 12 голів та 2 асисти.

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