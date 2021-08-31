Представники 5-разового володаря "Золотого м'яча" пропонували його послуги Барселоні. Про це журналіст Тот Коста заявив в ефірі Catalunya Radio.

Сульшер визначився із роллю Роналду в Манчестер Юнайтед

Роналду нібито згоден був переїхати на Камп Ноу. Менеджмент Барси, однак, відразу відкинув такий варіант підсилення. Вочевидь, до такого рішення каталонців підштовхнули виступи Роналду в складі найпринциповішого опонента – мадридського Реала. Форвард провів на Сантьяго Бернабеу 9 сезонів.

Нагадаємо, що впродовж літа Кріштіану Роналду сватали в Реал, ПСЖ і Манчестер Сіті. Зрештою, він опинився в МЮ. Вдруге дебютувати за "червоних дияволів" португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба