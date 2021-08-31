Представители 5-кратного обладателя "Золотого мяча" предлагали его услуги Барселоне. Об этом журналист Тот Коста заявил в эфире Catalunya Radio.

Сульшер определился с ролью Роналду в Манчестер Юнайтед

Роналду якобы был согласен переехать на Камп Ноу. Менеджмент Барсы, однако, сразу отверг такой вариант усиления. Очевидно, к такому решению каталонцев подтолкнули выступления Роналду в составе самого принципиального оппонента – мадридского Реала. Форвард провел на Сантьяго Бернабеу 9 сезонов.

Напомним, что в течение лета Криштиану Роналду сватали в Реал, ПСЖ и Манчестер Сити. В конце концов, он оказался в МЮ. Во второй раз дебютировать за "красных дьяволов" португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба