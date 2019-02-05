Роналду: Мені пощастило грати в Серії А

Форвард Ювентуса Крішітіану Роналду розповів, що щасливий у Турині.

"Я дуже тішуся, що зустрів свій день народження у Турині. Мені приємно бути в Італії. Я хочу подякувати вболівальникам за добрі побажання.

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Тут, в Ювентусі, я отримую неоціненний досвід. Мені пощастило грати в Серії А. Люди дуже добре ставляться до мене. Я дуже щасливий у Турині, це дуже красиве і тихе місто. Моя сім'я щаслива, а це – головне ", – передає слова Роналду сайт Джанлуки Ді Марціо.

До слова, у поточному сезоні португалець зіграв у складі "б'янконері" 22 матчі в Серії А, в яких забив 17 голів та віддав 7 гольових передач. Нагадаємо, 5-го лютого Роналду відсвяткував свій 34-й день народження.

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