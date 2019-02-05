"Барселона – це останній клуб у світі, куди я міг би перейти". Королівські правила життя Кріштіану Роналду

"Футбол 24" зібрав "вершки" із найвідоміших цитат 5-разового володаря "Золотого м'яча". Сьогодні Кріштіану Роналду – 34.

Коли мені було 7 років, я сказав своєму татові, що хочу мати будинок, як у Майкла Джексона.

Я завжди казав: рекорди потрібні для того, щоб їх бити.

У мене є те, що є, адже я багато чим пожертвував.

Якби я не став футболістом, то, швидше за все, пішов би працювати офіціантом.

У житті все нелегко. Якби було навпаки, ми б не народжувалися, плачучи.

Психологічно, мабуть, моя найсильніша риса – прагнення завжди бути найкращим. Можливо, саме тому я зберігав такий високий рівень упродовж багатьох років.

Я намагаюся постійно бути в доброму гуморі, впевненим у собі в будь-якій ситуації.

Створіть власні правила, встановіть цілі і дотримуйтеся їх. Ніхто не зможе зробити цього за вас.

Живи правильно. Харчуйся правильно, добре спи. Якщо ти не дотримуєшся цих правил – не досягнеш потрібного рівня, як футболіст.

Коли я був молодший, багато хто мені казав: "Кріштіану, ти дуже талановитий гравець, але занадто худий". Тож я загорівся бажанням набрати масу. Регулярні заняття в тренажерному залі допомогли мені зміцніти. Все залежить від того, який у тебе настрій. Часто все вирішують дрібниці.

Якщо ти будеш думати про те, що про тебе скажуть інші, то не зможеш вижити.

Я не перфекціоніст, але мені подобається усвідомлювати, що я все зробив якісно.

Ненавиджу моменти, коли я не в формі і не можу грати.

Мені до вподоби бути найдорожчим футболістом світу.

У нас є гроші, у нас є машини, у нас є все. Але ви не знаєте, через що ми пройшли, щоб всього цього досягти.

Фергюсон був моїм батьком у спортивному плані.

Коли я перейшов у МЮ, тренер запитав мене, під яким номером я хочу грати. Я відповів, що під номером 28. Але Фергюсон сказав: "Ні, ти отримаєш номер "7". Ця знаменита футболка стала для мене додатковим джерелом мотивації.

На тренуваннях я часто виконував різні фінти, які майже ніхто не міг повторити. Якось я показував їх Скоулзу. Після цього Скоулз взяв м'яч, вказав на дерево, яке стояло приблизно в 50 метрах від нас, і сказав, що він влучить у нього з першої спроби. Він вдарив і влучив. І попросив мене повторити. Я ж пробив разів десять, але жодного разу не влучив у ціль. Скоулз усміхнувся і покинув поле.

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Перехід в новий клуб – це наче зустріч із новою дівчиною. Хочеться показати все, на що ти здатний.

"Барселона" – це останній клуб у світі, куди я міг би перейти.

Пишаюся тим, що граю в "Реалі", і отримую від цього насолоду. А якщо отримуєш насолоду, то навіщо намагатися щось змінити?

Жозе Моурінью – великий тренер, справжній професіонал і дуже цікава людина. Він завжди виходить переможцем. Його тренування особливі, як і він сам.

Без єдиної команди жодні індивідуальні нагороди – неможливі.

"Золотий м’яч-2013"? Це були сльози людини, яку переповнювали емоції. Можливо, на мене вплинуло те, що я бачив, як плаче моя мама, як мій син біжить обійняти мене... Я такого не очікував.

Я дивлюся на Мессі не як на суперника, а як на людину, яка робить мене кращим, і я роблю кращим його.

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Ті, хто при моїй появі скандують ім'я Мессі, – душевнохворі люди.

Ваша любов робить мене сильнішим, ваша ненависть робить мене нестримним.

Не всі люблять Бога, то чому всі повинні любити мене?

Мені подобається, коли люди насміхаються наді мною. Люблю бачити ненависть у їхніх очах, чути образи. Мене це ніяк не зачіпає. Я всім відповідаю на футбольному полі.

Чому люди освистують мене? Я багатий, красивий і великий футболіст. Люди просто заздрять мені.

Я – перший, другий і третій найкращий футболіст світу одразу.

Люди люблять порівнювати мене з Мессі, але це неначе порівнювати Porsche і Ferrari. Ми абсолютно різні гравці. Ми виступаємо в різних клубах, граємо за різні національні збірні. Нас просто не можна порівнювати.

Ми з Мессі – як дорогі гоночні авто. Всі дивляться на нас із задоволенням, платять за це великі гроші. Напевно, я Ferrari, а Ліонель – Bentley. Тільки не запитуйте мене, чому я вибрав саме ці авто. Нехай це залишиться таємницею.

Вважаю, що великі гравці повинні виступати разом. Якщо б ми грали з Мессі в одній команді, у мене було б більше "Золотих м'ячів".

Дарма дехто вважає, що ми з Мессі – вороги. Це не так, це брехня.

Я можу тільки позаздрити лівій нозі Мессі. Вона дещо краща від моєї. Втім, на свою праву мені гріх скаржитися. Вона краща, ніж у Ліонеля.

Чому зняли фільм про мене, а не про Мессі? Ну, тут все просто – режисери шукали найкращого гравця світу. Тому і звернулися до мене.

Настає час, і ти доходиш до точки, коли необхідно кинути виклик самому собі. Адже тобі більше не потрібно щось доводити комусь іншому.

Проти мене було багато кампаній як у футболі, так і поза його межами. Мене атакували на всіх фронтах, але я найкращий у світі і дуже щасливий. Мені хотіли зробити боляче, але я змусив їх стулити пельку.

Це просто фантастика, коли твій син каже тобі: "Нехай щастить, татку!"

Легко стати зіпсованим, коли ти прокидаєшся у великому ліжку, смакуєш йогуртом із фруктами, а в твоєму гаражі є швидкісні автомобілі. Вчора мій син запитав мене: "Чи можна мені Iphone 6?". Я відповів: "Ні, навіщо тобі телефон? Кому ти збираєшся дзвонити?" – "Я телефонуватиму тобі, тату" – "Я буду дзвонити бабусі і вона даватиме тобі телефон", – це те, що я йому відповів.

У момент, коли я дізнався про смерть батька, думав, що моє життя на цьому закінчиться. Але я зібрався з духом і вирішив зробити те, чого бажав мій батько – він хотів, щоб його син став найкращим.

Я знаю, що мій батько не хотів би мене побачити сумним і переможеним – саме заради цього я борюся щодня, щоб бути щасливим і радісним.

У день фіналу Євро-2016 я прокинувся з трьома блондинками в ліжку. А якщо серйозно, то я прокинувся, знаючи, що це особливий день і ми зіграємо фінал Євро у Франції проти Франції. Я спав 8 годин. Я міг би прокинутись серед ночі через хвилювання, але цього не було. Коли я спустився на сніданок, то швидко зрозумів, що атмосфера у команді дуже позитивна.

Виграти чемпіонат світу – це мрія. Проблема в тому, що у нас дуже хороша команда, але не фантастична. І що б я не робив, одна людина такий титул виграти не може.

Коли продовжував контракт із "Реалом", то заявив, що гратиму до 41 року. Це було сказано напівжартома, напівсерйозно. Але якщо фізичні кондиції дозволятимуть, травми не дошкулятимуть мені і я збережу мотивацію, то можу грати і до 35, і до 41, і до 45 років.

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