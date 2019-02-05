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Роналду: Мне повезло играть в Серии А

5 февраля 23:25 42 Читати українською
Роналду: Мне повезло играть в Серии А
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кришитиану Роналду рассказал, что счастлив в Турине.

"Я очень рад, что встретил свой день рождения в Турине. Мне приятно быть в Италии. Я хочу поблагодарить болельщиков за добрые пожелания.

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Здесь, в Ювентусе, я получаю бесценный опыт. Мне повезло играть в Серии А. Люди очень хорошо относятся ко мне. Я очень счастлив в Турине, это очень красивый и тихий город. Моя семья счастлива, а это – главное", - передает слова Роналду сайт Джанлуки Ди Марцио.

К слову, в текущем сезоне португалец сыграл в составе "бьянконери" 22 матча в Серии А, в которых забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Напомним, 5-го февраля Роналду отпраздновал свой 34-й день рождения.

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