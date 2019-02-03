Роналду за результативністю в Ювентусі наблизився до легендарного Трезеге

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує підкорювати Серію А.

У 22-му турі Серії А Кріштіану Роналду дублем відзначився у воротах Парми, але у підсумку цього виявилось недостатньо для перемоги (3:3).

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33-річний португалець сумарно забив 17 м'ячів у 22-х матчах чемпіонату Італії поточного сезону. Це найкращий результат серед гравців Ювентуса за останні 12 років, повідомляє Opta Sports.

Лише у сезоні 2005/06 легендарний форвард Юве Давід Трезеге забив 18 голів за 22 тури. Нагадаємо, тоді у "старої синьйори" забрали титул Серії А через скандал з договірними матчам.

На данному етапі, Ювентус є лідером чемпіонату Італії, відірвавшись від Наполі на 9 очок.

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