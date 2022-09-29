Психолог та письмениик Джордан Петерсон прийшов на інтерв'ю до зіркового журналіста Пірса Моргана. Як виявилося, обидва особисто знайомі з Роналду, тому не могли обійтися без питань про стан 37-річного португальця.

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"Кілька місяців тому у нього були деякі проблеми в житті, і його друг надіслав йому кілька моїх відео. Роналду сказав, що дивився їх. Потім він прочитав одну з моїх книг і виявив її корисною, захотів поговорити особисто. Я прийшов до нього додому, ми проговорили близько двох годин. Він показав мені все своє обладнання для підтримки чудової форми, ми говорили про його компанії. Здебільшого ми говорили про його плани на майбутнє і перешкоди, які можуть їм завадити. Я б назвав це стратегічною розмовою", – зізнався Петерсон.

"Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo's house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 27, 2022

Додамо, що влітку Роналду відчайдушно хотів покинути МЮ, але так і не отримав запрошення від топового учасника ЛЧ. Нинішній сезон поки складається для 37-річного нападника вкрай невдало – всього один гол у 8 матчах.

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