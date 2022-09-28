Аль-Хіляль був готовий запропонувати контракт 37-річному португальцю, який відчайдушно рвався з МЮ. Втім, саудівський клуб невчасно отримав трансферний бан через скандал з іншим гравцем.

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"Так, ми вели переговори з Роналду. Проблема була не в грошах і не в принципах. Аль-Хіляль здатен привабити світових зірок, але рішення Спортивного Арбітражного Центру завадило нам реєструвати нових гравців. Ми не припиняли переговори з гравцями, попри потенційний бан, але відтягували фінальну стадію переговорів доти, доки бан не знімуть", – Goal цитує президента Аль-Хіляля, Фахада бен Нафеля.

Додамо, що Роналду залишився в МЮ і жахливо розпочав сезон – всього один гол у 8 матчах, та й той з пенальті.

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