Аль-Хиляль был готов предложить контракт 37-летнему португальцу, отчаянно рвавшемуся из МЮ. Впрочем, саудовский клуб невовремя получил трансферный бан из-за скандала с другим игроком.

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"Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах и не в принципах. Аль-Хиляль способен привлечь мировых звезд, но решение Спортивного Арбитражного Центра помешало нам регистрировать новых игроков. Мы не прекращали переговоры с игроками, невзирая на потенциальный бан, но оттягивали финальную стадию переговоров, пока бан не снимут", – Goal цитирует президента Аль-Хиляля, Фахада бен Нафеля.

Добавим, что Роналду остался в МЮ и ужасно начал сезон – всего один гол в 8 матчах, да и тот с пенальти.

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