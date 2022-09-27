Ліга націй, 6-й тур

Група А2

Португалія – Іспанія – 0:1

Гол: Мората, 89

Швейцарія – Чехія – 2:1

Голи: Фройлер, 29, Емболо, 30 – Шик, 45

Нереалізований пенальті: Соучек, 61

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

В останньому турі групи А2 інтрига зашкалювала. Португалія та Іспанія боролись за першу сходинку квартету. До початку матчу Роналду і Ко випереджали "Червону фурію" на два очки, тож підопічним Луїса Енріка потрібна була лише перемога. Перші 45 хвилин минули без голів, хоча ближчими до тріумфу були господарі (попри критичну перевагу іспанців у володінні м'ячем). Унаї Сімон відверто врятував свою команду після ударів Невеша та Жоти в середині тайму. Незадовго до переви Фернандеш пробив повз стійку, а Торрес у відповідь влучив у поперечину.

Після відпочинку Роналду цілив у лівий кут, але переграти Сімона не зміг. Мората в середині тайму ледь не викликав екстаз у вболівальників, коли бив у ближній кут – Діогу Кошта у карколомному стрибку перевів на кутовий. На останній хвилині основного часу іспанці таки дотисли суперника – Ніко Вільямс отримав діагональ на дальню штангу, головою скинув у центр і Мората вгатив сферу у вже порожні ворота. Роналду майже одразу міг зрівнювати, пробиваючи з гострого кута поміж ніг Сімона, але кіпер встиг згрупуватись і врятувати. Перемога принесла Іспанії 11 очок і дозволила вийти у плей-офф Ліги націй.

Не менш принципове протистояння відбувалось у паралельному матчі між Швейцарією та Чехією. Команда Ярослава Шилгави відчайдушно намагалась втриматись у найвищому дивізіоні, в той час як "Наті" достатньо було нічиєю. Гості могли забивати вже на 2-й хвилині – Соучек головою замкнув навіс зі стандарту прямо в руки Зоммеру. Згодом Влканова розчарував уболівальників, влучивши у поперечину. Попри це першими забили господарі – Фройлер записав своє прізвище у протокол. Вже у наступній атаці Емболо скористався помилкою суперника і шокував чехів вдруге. Наприкінці тайму Цоуфал випробував на міцність стійку, однак Шик ударом під поперечину зберіг шанси Чехії на загальний успіх.

Емболо по перерві міг збільшувати перевагу швейцарців, але м'яч прошмигнув повз стійку. Згодом він же бив головою з близької відстані, але не зміг пробити кіпера. Шанс зрівняти чехам подарував Ельведі, збивши суперника у власному штрафному. Однак переграти майстра по відбиванню пенальті Соучек не зміг. В середині другої сорокап'ятихвилинки Варгас забив третій гол Швейцарії, але арбітр зафіксував офсайд. Кухта за дві хвилини до завершення основного часу міг врятувати нічию, але ударом головою пробив у праву стійку. Перемога дозволила Швейцарії залишитись в еліті, а Чехія розпочне новий сезон у нижчому дивізіоні.

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