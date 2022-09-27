Нападник ПСВ Коді Гакпо залишається бажаною ціллю "червоних дияволів", інформує Forbes.

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Манчестер Юнайтед ще минулого літа хотів підписати 23-річного нідерландця, однак після 100-мільйонного Антоні не залишилось вільних коштів. Через рік англійці готові знову звернутися до ПСВ, який просив за свою зірку близько 50 млн євро. Ймовірна втрата Кріштіану Роналду ще більше підштовхує МЮ боротися за Гакпо.

Додамо, що нападник ПСВ дуже потужно розпочав нову кампанію – 11+10 у 15 матчах за збірну та клуб.

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