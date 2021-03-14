Кальярі сповна відчув злість Кріштіану Роналду після вильоту з Ліги чемпіонів.

Зірка Ювентуса вийшов на матч проти острів'ян зарядженим і навіть агресивним.

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На 10 хвилині Роналду відкрив рахунок, а на 15-й ледь не зніс голову голкіперу Кальярі Алессіо Краньйо. Португалець у високому стрибку тягнувся за м'ячем, проте "в'їхав" по плечу і обличчю опонента. Нападник Ювентуса отримав жовту картку, а Краньйо після втручання лікарів продовжив поєдинок.

Нагадаємо, на тижні туринці сенсаційно вилетіли від Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тому можуть концентруватися на внутрішніх змаганнях.

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