Роналду перейшов у Ювентус в липні 2018 року з мадридського Реала. Відтоді португалець по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії, але команда тричі вилітала з Ліги чемпіонів на ранніх стадіях плей-офф.

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У клубі вважають невиправданими витрати на контракт Кріштіану, а сам футболіст розчарований у проекті. Відтак сторони готові припинити співпрацю вже наступного літа. Роналду начебто навіть готовий повернутися в Реал.

Своєю чергою, Ювентус, який три роки тому заплатив за Роналду понад 100 млн євро, тепер готовий продати зіркового форварда за сміховинні 29 млн, повідомляє Marca з посиланням на Corriere dello Sport. Однак майбутньому працедавцю доведеться задовольнити запити футболіста, які перевищують 30 млн євро на сезон.

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