Звезда Ювентуса вышел на матч против островитян заряженным и даже агрессивным.

Ювентус готов продать Роналду за смешную сумму

На 10 минуте Роналду открыл счет, а на 15-й едва не снес голову голкиперу Кальяри Алессио Краньйо. Португалец в высоком прыжке тянулся за мячом, однако "въехал" по плечу и лицу оппоненту. Нападающий Ювентуса получил желтую карточку, а Краньйо после вмешательства врачей продолжил поединок.

Напомним, на неделе туринцы сенсационно вылетели от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому могут сконцентрироваться на внутренних соревнованиях.

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