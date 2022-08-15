Вибрики 37-річного португальця остаточно дістали Еріка Тен Хага. Нідерландець більше не наполягає на збереженні Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед, хоча сьогодні клуб заявив протилежне. Португалець все ще може змінити клуб у поточне трансферне вікно, якщо "червоні дияволи" отримають належну пропозицію.

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Раніше 52-річний нідерландець заявляв, що нападник входить у його плани, проте своєю поведінкою вередливий форвард змінив думку Тен Хага. Роналду під час обідів на базі переважно сидить окремо від інших партнерів по команді, а під час теоретичних занять дозволяє собі розмахувати руками і висловлювати невдоволення вказівками тренера, повідомляє The Athletic.

На думку Тен Хага, Кріштіану не може належним чином інтегруватися в колектив після відпустки і псує атмосферу в команді. Саме тому тренер не буде проти відходу португальця, який має чинний контракт з МЮ до 30 червня 2023 року. Щоправда, у наставника є умова – клуб повинен знайти іншого форварда до закриття трансферного вікна.

Після двох турів АПЛ манкуніанці посідають останнє місце в АПЛ, зазнавши двох поразок із загальним рахунком 1:6.

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