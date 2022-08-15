Напередодні з'явилася інформація про можливий відхід 37-річного нападника з МЮ. Манкуніанці начебто втомилися від поведінки Кріштіану (останньою краплею став матч проти Брайтона) і розглядали можливість розірвання контракту з ним, якщо нападник не змінить свого ставлення.

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"Жодних змін у позиції клубу немає. Кріштіану Роналду не продається", – цитує Sky Sports відповідь прес-секретаря Манчестер Юнайтед.

Відповідно, МЮ, як і раніше, не планує достроково прощатися з португальцем, контракт із яким чинний до 30 червня 2023 року. Намагання ветерана перейти в клуб, який грає в Лізі чемпіонів, після цієї заяви ризикують зазнати краху.

Нагадаємо, команда Еріка Тен Хага провалила старт сезону 2022/23. У двох стартових турах АПЛ Ман Юнайтед програв Брайтону (1:2) і Брентфорду (0:4), опустившись на останнє місце турнірної таблиці.

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