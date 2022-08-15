Выходки 37-летнего португальца окончательно достали Эрика Тен Хага. Нидерландец больше не настаивает на сохранении Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед, хотя сегодня клуб заявил обратное. Португалец все еще может сменить клуб в текущее трансферное окно, если "красные дьяволы" получат надлежащее предложение.

Манчестер Юнайтед официально отреагировал на информацию о возможности изгнания Роналду

Ранее 52-летний нидерландец заявлял, что нападающий входит в его планы, однако своим поведением привередливый форвард изменил мнение Тен Хага. Роналду во время обедов на базе преимущественно сидит отдельно от других партнеров по команде, а во время теоретических занятий позволяет себе размахивать руками и выражать недовольство указаниями тренера, сообщает The Athletic.

По мнению Тен Хага, Криштиану не может должным образом интегрироваться в коллектив после отпуска и портит атмосферу в команде. Именно поэтому тренер не будет против ухода португальца, имеющего действующий контракт с МЮ до 30 июня 2023 года. Правда, у наставника есть условие – клуб должен найти другого форварда до закрытия трансферного окна.

После двух туров АПЛ манкунианцы занимают последнее место в АПЛ, потерпев два поражения с общим счетом 1:6.

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