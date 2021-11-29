"Він 5 місяців на поле не виходив, я не знаю, про що тут можна говорити. Давайте тоді і Роналду включимо до списку фаворитів! Що зробив Мессі після перемоги на Копа Амеріка і переходу в ПСЖ? Забив лише один м'яч у чемпіонаті Франції і 3 в Лізі чемпіонів.

"Фанати у захваті": володар "Золотого м'яча-2021" вже радіє – сьогодні вручення, а організатор уникає "провокації Мессі"

Я нічого не маю проти Мессі, це один з найкращих гравців у історії. Але цього року він точно не заслуговує на "Золотий м'яч". Його перемога знецінить цей титул. Це означатиме, що гравці не мають шансів на титул навіть після чудових сезонів. Важко таке усвідомлювати, коли ти докладаєш купу зусиль для вдалих виступів упродовж всього сезону", – цитує Папена Ole.

Нагадаємо, у Мессі вже є 6 "Золотих м'ячів", і саме він вважається фаворитом на цьогорічний приз. Офіційна церемонія вручення відбудеться сьогодні.

Золотий м'яч 2021 – онлайн-трансляція церемонії вручення