Яннік Карраско перейшов з Атлетіко в Аль-Шабаб, інформує офіційний Твіттер саудівського клубу. Згідно з AS, трансфер коштував приблизно 15 мільйонів євро – угода бельгійця з мадридським клубом була розрахована ще на рік.

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Повідомляється, що Атлетіко може отримати низку бонусів. Це залежить від того, наскільки успішно Карраско виступатиме за нову команду. Сам гравець підписав трирічний контракт із зарплатою, "яку неможливо отримати в європейському футболі".

Минулого сезону Карраско став третім найкращим бомбардиром Атлетіко після Антуана Грізманна та Альваро Морати (10 м'ячів – стільки ж, скільки у Анхеля Корреа). Він провів за мадридську команду 266 офіційних матчів.

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