Перший місяць нового року може подарувати нам протистояння двох найкращих футболістів епохи.

ПСЖ в середині січня планує провести спаринг у Саудівській Аравії, інформує журналіст Адріен Греньє.

Роналду вперше прокоментував перехід в Аль-Наср – зірка не приховує своїх мотивів

Чемпіонат Франції піде на паузу з 15 по 27 січня, але столичний гранд хоче заповнити час товариським матчем. Суперником повинен стати мікс з гравців двох провідних саудівських клубів – Аль-Хіляля і Аль-Насра. До останнього якраз приєднався Кріштіану Роналду, тому фанати цілком можуть побачити нове очне протистояння португальця з Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, аргентинець поки відпочиває після перемоги на ЧС-2022. Португалець вилетів на стадії 1/4 фіналу, а потім домовлявся з Аль-Насром.

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