Первый месяц нового года может подарить нам противостояние двух лучших футболистов эпохи.

ПСЖ в середине января планирует провести спарринг в Саудовской Аравии, сообщает Адриен Гренье.

Роналду впервые прокомментировал переход в Аль-Наср – звезда не скрывает свои мотивы

Чемпионат Франции уйдет на паузу с 15 по 27 января, но столичный гранд хочет заполнить время товарищеским матчем. Соперником должен стать микс из игроков двух ведущих саудовских клубов – Аль-Хиляля и Аль-Насра. К последнему как раз присоединился Криштиану Роналду, поэтому фанаты вполне могут увидеть новое очное противостояние португальца с Лионелем Месси.

Напомним, аргентинец пока отдыхает после победы на ЧМ-2022. Португалец вылетел на стадии 1/4 финала, а затем договаривался с Аль-Насром.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім