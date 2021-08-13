"Я думаю, що Кіліан залишиться. Очевидно, що він гравець, якого хочуть усі великі команди, але з колективом, який зараз має ПСЖ, я не думаю, що він піде. Я вважаю, що він не знайде кращої команди.

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Мессі? Я більш ніж щасливий. Все, про що я мріяв, сталося за один місяць: виграв Кубок Америки і мав можливість грати з Лео в одній команді. Це те, чого я завжди хотів", – цитує Ді Марію Goal з посиланням на ESPN.

Зауважимо, Кіліану Мбаппе пророкують відхід із ПСЖ ще цього літа, адже навіть підписання Ліонеля Мессі не переконало француза залишитись у Франції. Його мрія – Реал Мадрид.

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