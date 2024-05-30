Чинна угода іспанця з "кулес" закінчується у червні 2024 року. Серхі Роберто хотів би залишитись і продовжити контракт з Барселоною.

Барселона планує пограбувати команду Яремчука – каталонці зробили вже перший крок до бюджетного трансферу

Як повідомляє El Chiringuito, керівництво "блаугранас" повідомило 32-річному захиснику, що зараз не зможе запропонувати новий контракт, оскільки через фінансові труднощі Барселона не має права реєструвати гравців. Серхі Роберто порадили шукати новий клуб. Він обиратиме між Англією та Італією.

Нагадаємо, іспанець – вихованець Барселони і віддав їй 18 років. Загалом Роберто зіграв за "кулес" у 373 матчах, в яких забив 19 голів та віддав 43 асисти. У складі команди він сім разів здобував титул чемпіона Іспанії та двічі вигравав Лігу чемпіонів.

"Кройф не взяв єдиного, кого я боявся": як знекровлений Мілан знищив Барселону в афінському фіналі ЛЧ