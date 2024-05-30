Англійський клуб став частиною сітки компанії "Ред Булл" по всьому світу.

"Ред Булл" викупив міноритарну частину акцій Лідса та став титульним спонсором клубу на наступний сезон, повідомляє The Athletic. Емблема з двома червоними биками буде на футболках Лідса.

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Мажоритарним власником клубу залишається компанія 49ers. Фінансові вливання "Ред Булл" допоможуть Лідсу збільшити можливості на ринку. Клуб залишився у Чемпіоншипі, програвши плей-офф за АПЛ Саутгемптону.

Лідс активно співпрацює з клубами системи "Ред Булл". Минулого сезону в Англію переїхали Крістенсен, Вьобер і Ааронсон з Зальцбурга, а також Тайлер Адамс з Лейпцига.