"Ред Булл" розширив футбольну імперію, викупивши акції Лідса
21:45 - Читать на русском
Англійський клуб став частиною сітки компанії "Ред Булл" по всьому світу.
"Ред Булл" викупив міноритарну частину акцій Лідса та став титульним спонсором клубу на наступний сезон, повідомляє The Athletic. Емблема з двома червоними биками буде на футболках Лідса.
Жирона і Ман Сіті в Лізі чемпіонів: УЄФА дав клубам лічені тижні, щоб розділитися
Мажоритарним власником клубу залишається компанія 49ers. Фінансові вливання "Ред Булл" допоможуть Лідсу збільшити можливості на ринку. Клуб залишився у Чемпіоншипі, програвши плей-офф за АПЛ Саутгемптону.
Лідс активно співпрацює з клубами системи "Ред Булл". Минулого сезону в Англію переїхали Крістенсен, Вьобер і Ааронсон з Зальцбурга, а також Тайлер Адамс з Лейпцига.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter