Звездный португалец очень быстро разочаровался в Ближнем Востоке, утверждает El Nacional.

Роналду устроил истерику из-за поражения – уничтожал партнеров на поле и презрел соперника

Роналду трудно привыкнуть к новым традициям и языковому барьеру, да еще результаты команды далеки от идеальных. Годовая зарплата в 200 млн евро не покрывает все недостатки выступлений за Аль-Наср. Нападающий стремится уже летом вернуться в Европу, а приоритетным направлением является Мадрид. Испанская столица была очень удобна для Криша и его любимой Джорджины.

Переход в Атлетико ранее сорвался из-за сопротивления фанатов, а Реал никогда не рассматривал возвращение Роналду. Флорентино Перес готов предложить только роль вне поля – посла или даже члена Совета директоров. Если 38-летний нападающий смирится с новыми реалиями, то будет работать в бывшем клубе.

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