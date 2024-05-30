Данило Кревсун з Борусією Д U-19 не зміг завершити кампанію на мажорній ноті.

Українець вийшов у основі "джмелів" на фінал юнацької Бундесліги проти однолітків з Хоффенхайма.

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На жаль, перемогу здобув суперник. Борусія змогла відігратися наприкінці першого тайму, але по перерві домінував Хоффе – 3:1. "Селюки" оформили "золотий дубль", підтвердивши статус найкращої команди Німеччини у віковій категорії U-19.

Кревсун провів фінал повністю і загалом може бути задоволеним першим повноцінним сезоном у структурі Борусії. 19-річний хавбек відіграв 36 матчів, відзначився 9 голами та 7 асистами. У середині липня Данило ще повинен допомогти збірній України на Євро U-19.

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