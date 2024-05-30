Андрій Лунін з гідністю переживає удар, який підготувала йому доля перед фіналом Ліги чемпіонів.

Українець захворів у останній тиждень підготовки і на 2 дні вилетів з тренувального процесу. Після одужання медштаб Реала дозволив Луніну займатися лише окремо, щоб не заразити партнерів. Делегація "вершкових" вже вилетіла в Лондон, натомість Андрій сподівається прибути бодай у суботу (1 червня) безпосередньо перед фіналом проти Борусії.

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"Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри разом з командою. Найважливіша гра сезону і всього мого життя... Дуже дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та побажання!!! Вперед до 15 кубка чемпіонів", – написав Лунін у соцмережах.

Нагадаємо, українець був одним з головних героїв Реала упродовж плей-офф, зокрема, 2 сейвами виграв серію пенальті у півфіналі проти Ман Сіті. Втім, Тібо Куртуа повернувся в розкішній формі, а історія з хворобою майже не залишає Андрію шансів кинути виклик конкуренту.

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