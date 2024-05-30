Призначення на фінал Ліги чемпіонів отримав словенець Славко Вінчіч. Яким був шлях на вершину для 45-річного рефері?

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Поштовх від дядька

Славко народився у Маріборі і змалечку грав у футбол. Проте улюбленим видом спорту Вінчіча був баскетбол. У 18 років юнак вступив до вузу і сконцентрувався на навчанні. "Минуло два роки і я почав відчувати, що мені чогось не вистачає", – розповідав Вінчіч. Остаточно переконав хлопця зосередитися на футболі його дядько, котрий був асистентом арбітра. Саме його вплив став визначальним на формування майбутньої професії Вінчіча.

Зрештою, 2002-го Славко завершив навчання у Маріборському університеті та став фахівцем з мережевих комп'ютерних систем і телекомунікацій. Судячи з усього, освіту Вінчіч здобув з чітким наміром і реалізовує себе в обраній сфері. Нинішня основна робота словенського рефері – інженер з телекомунікацій.

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Крім того, у профілі на LinkedIn Славко називає себе стратегом у сфері автомобільної та телекомунікаційної промисловості і початковим інвестором у криптовалюту.

Вінчіч належить до тих рефері, які ретельно готуються до матчів. Він радить колегам вивчати стиль гри кожної з команд:

Ви маєте бути готовими відсудити поєдинок до його початку. Звичайно, обставини можуть змінюватися, але якщо ви достатньо підготовлені не тільки тактично, а й психологічно та фізично, у вас набагато більше шансів на успішну гру.

У резюме – фінал Ліги Європи

Славко є арбітром ФІФА з 2010 року. У поточному сезоні Вінчіч обслуговував п'ять матчів групового етапу ЛЧ, у тому числі, один за участю Борусії. У чвертьфіналі Дортмунд несподівано переміг мадридський Атлетіко 4:2.

Чи не найважливішим поєдинком у кар'єрі Вінчіча є фінал Ліги Європи-2022 за участю Айнтрахта та Рейнджерс. Тепер на Славка чекає ще один фінал, але вже найвищого рівня.

До речі, фактично першим великим форумом для Вінчіча став Євро-2012, однак Славко був лише заміною для свого досвідченішого співвітчизника Даміра Скоміни. Повноцінно Вінчіч працював вже на Євро-2020, де обслуговував три поєдинки, а також на чемпіонаті світу-2022, де працював на двох матчах.

Нефартовий для Шахтаря і успішний для збірної України

Перша зустріч Вінчіча з українськими командами датована 2013-м. Тоді словенець обслуговував поєдинок Євро U-17 між Україною та Італією. Підопічні Олександра Головка, який виставив у старті Зінченка, Циганкова та Вачіберадзе, програли італійцям з рахунком 1:2.

Нашу національну команду Вінчіч судив двічі. 2021-го він зафіксував нічию 1:1 України та Франції на Олімпійському (з неймовірним голом Миколи Шапаренка), а у жовтні 2023-го у Празі під акомпанемент суддівства Вінчіча "синьо-жовті" обіграли Північну Македонію з рахунком 2:0 (цей матч ми не забудемо завдяки епічному м'ячу Олександра Караваєва у компенсований час).

Тричі Славко працював на поєдинках Шахтаря. 2017-го у Харкові в рамках Ліги Європи донеччани програли в екстратаймі Сельті 0:2, а пізніше двічі на виїзді грали внічию з Манчестер Сіті (1:1) та Інтером (0:0) у матчах Ліги чемпіонів.

"Він не йшов на діалог і був неадекватним"

Не вигравало з Вінчічем і Динамо. У Лізі Європи 2015-го кияни програли Генгаму (1:2), а 2019-го – Челсі (0:3). Матч проти французів виявився одним із найбільш скандальних в кар'єрі словенця. Все через те, що на 39-й хвилині рефері вилучив з поля Андрія Ярмоленка, а на 44-й – Юнеса Беланда. На той момент Динамо вело у рахунку 1:0.

Червоні картки динамівцям були спірними. Взагалі така манера суддівства є нетиповою для Вінчіча. Словенець – не з тих рефері, які бездумно розкидаються картками. Для прикладу, у 30 матчах групового етапу Ліги чемпіонів Вінчіч лише тричі демонстрував червону картку. А тоді у Франції Славко відпрацював настільки суперечливо, що усе українське футбольне ком'юніті просто таки вибухнуло через аномалію Вінчіча.

Журналіст Олександр Денисов назвав Вінчіча "маніяком у жовтому", а експерт Олександр Іщенко охарактеризував роботу судді як "свавілля". Екс-футболіст Динамо та Дніпра Святослав Сирота риторично запитував, чи бува арбітр не робив ставок на тоталізаторі. Інший динамівець Владислав Ващук просто назвав суддівство "жахливим". Вболівальники ж порівнювали словенця із сумнозвісним Руне Педерсеном.

Безпосередні учасники того поєдинку обурювалися не менше. "Він не йшов на діалог і був неадекватним! Це підказувало мені, що вести діалог немає сенсу. І хоча я намагався вести з ним розмову спокійно, він майже істерив і показував весь час у бік роздягальні. Очевидно, що він потрапив у запару", – казав досвідчений Олександр Шовковський.

Добряче по рефері пройшовся і Андрій Ярмоленко, якого Вінчіч вилучив за фол у центрі поля:

У серйозних дербі на кшталт Барселона – Реал чи Динамо – Шахтар таких епізодів трапляється п'ять-шість за гру. Уявляєте, скільки людей залишилося б на полі, якби там опинився такий суддя? Я просто сподіваюся, що більше такий арбітр нам не попадеться.

Повільний аут та окуляри від Роналду

Скаржилися на Вінчіча не лише українці. Наставник збірної Північної Ірландії Іан Бараклаф після матчу відбору на ЧС-2022 залишився "роздратованим і приголомшеним" після того, як рефері показав другу жовту картку лівому захиснику Джамалу Льюїсу за те, що той занадто довго вкидав аут (якщо точніше – 17 секунд). Це трапилося на 37-й хвилині матчу. У більшості Швейцарія забила двічі і перемогла 2:0.

У березні 2022-го до Вінчіча мав претензії Кріштіану Роналду. Станом на зараз то був останній матч легенди у Лізі чемпіонів – тоді МЮ поступився Атлетіко та припинив боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Роналду символічно демонстрував словенцю, що йому потрібні окуляри.

Та, мабуть, головний скандал у житті Славко Вінчіча трапився 2020-го, коли рефері заарештувала поліція. Славко потрапив на нелегальну вечірку в Боснії та Герцеговині з наркотиками, проститутками і зброєю. Зрештою, слідство згодом змінило статус Вінчіча з підозрюваного на свідка.