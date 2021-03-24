Реал відмовився від повернення Роналду – у мадридців інший пріоритет
19:05 - Читать на русском
Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не очолює список трансферних цілей "вершкових".
Боси мадридського клубу не планують витрачатись на нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, повідомляє COPE.
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36-річний португалець не підходить мадридцям через свій вік. У Реалі хочуть зробити ставку на молоду зірку, яка згодом зможе стати лідером команди.
Нагадаємо, Роналду захищав кольори королівського клубу у 2009-2018 роках, після чого перебрався до Юве за близько 100 млн євро. У нинішньому сезоні Серії А Крішітану провів 24 матчі, в яких відзначився 23-ма голами.
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