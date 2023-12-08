Відбулись чергові матчі 16-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в яких зіграли і лідери першості. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 16-й тур

Аль-Таавон – Аль-Фейха – 4:1

Голи: Матеуш, 15, Ель-Махдіуї, 40, (пен.), Барроу, 62, Адам, 84 – Сакала, 6

Аль-Таі – Аль-Хіляль – 1:2

Голи: Абдулла, 45+5 – Аль-Давсарі, 20, Мітровіч, 30, (пен.)

Аль-Халідж – Абха – 3:1

Голи: Мартінш, 16, Шеріф, 45+3, Іво Родрігес, 59 – Аль-Судані, 80

Вилучення: Мартінш, 64 (Аль-Халідж)

Аль-Наср – Аль-Ріяд – 4:1

Голи: Роналду, 33, Отавіу, 45+3, Таліска, 67, 90+4 – Грей, 69

Ігровий день розпочали одночасно три поєдинки. Аль-Хіляль на виїзді втримав перемогу над Аль-Таі – Аль-Давсарі та Мітровіч до 30 хвилини оформили комфортну перевагу, а гол Абдулли перед перервою не допоміг відібрати очки у безумовного лідера. Відзначимо, що Аль-Хіляль ще не програвав у цьому сезоні – 14 перемог та 2 нічиї, а чинна переможна серія налічує вже 9 поєдинків.

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Аль-Таавон розгромив Аль-Фейху. Сакала вивів гостей вперед вже на 6 хвилині, однак далі забивали лише господарі. Матеуш та Ель-Махдіуї зробили рахунок на користь Аль-Таавона ще до перерви, а Барроу та Адам добили суперника у другій половині. Аль-Халідж впевнено обіграв Абха, хоча догравав у меншості. Мартінш, Шеріф та Родрігес зробили рахунок розгромним, але Абха відігралась після вилучення Мартінша на 64 хвилині.

А в останньому поєдинку ігрового дня Аль-Наср розтрощив Аль-Ріяд. У першому таймі Роналду в своєму 1200 матчі в кар'єрі спочатку забив, переправивши у ворота навіс Мане, а потім вже сам асистував Отавіу – португалець головою в падінні замкнув навіс Кріштіану.

По перерві забив Таліска – йому класно асистував Мане, який накрутив захисника у його ж штрафному. Аль-Ріяд відіграв один м'яч зусиллями Грея, але той таки Таліска поставив крапку в зустрічі на 90+4.

Таким чином, Аль-Хіляль зберіг лідерство, набравши 44 очки після 16 турів, Аль-Наср другий з 37 пунктами. На третій сходинці розташувався Аль-Таавон – 31 бал.

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1200 games

868 goals



Cristiano Ronaldo is indisputable pic.twitter.com/JO6agg2Lsf — ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2023

Saudi Professional League, Round 16



Al-Nassr 1-0 Al Riyadh



Cristiano Ronaldo️ pic.twitter.com/RbgeIcj3Gb — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023

Saudi Professional League, Round 16



Al-Nassr 3-0 Al Riyadh



️ Talisca

️ Sadio Manepic.twitter.com/OnFi0dnyo4 — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023

Saudi Professional League, Round 16



Al-Nassr 3-1 Al Riyadh



️ Andre Graypic.twitter.com/9Y7Nkj3aN9 — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023