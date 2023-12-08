Состоялись очередные матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в которых сыграли и лидеры первенства. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 16-й тур

Аль-Таавон – Аль-Фейха – 4:1

Голы: Матеуш, 15, Эль-Махдиуи, 40, (пен.), Барроу, 62, Адам, 84 – Сакала, 6

Аль-Таи – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Абдулла, 45+5 – Аль-Давсари, 20, Митрович, 30, (пен.)

Аль-Халидж – Абха – 3:1

Голы: Мартинш, 16, Шериф, 45+3, Иво Родригес, 59 – Аль-Судани, 80

Удаление: Мартинш, 64 (Аль-Халидж)

Аль-Наср – Аль-Рияд – 4:1

Голы: Роналду, 33, Отавиу, 45+3, Талиска, 67, 90+4 – Грей, 69

Игровой день начали одновременно три поединка. Аль-Хиляль на выезде удержал победу над Аль-Таи – Аль-Давсари и Митрович до 30 минуты оформили комфортное преимущество, а гол Абдуллы перед перерывом не помог отобрать очки у безусловного лидера. Отметим, что Аль-Хиляль еще не проигрывал в этом сезоне – 14 побед и 2 ничьи, а действующая победная серия насчитывает уже 9 поединков.

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Аль-Таавон разгромил Аль-Фейху. Сакала вывел гостей вперед уже на 6 минуте, однако дальше забивали только хозяева. Матеуш и Эль-Махдиуи сделали счет в пользу Аль-Таавона еще до перерыва, а Барроу и Адам добили соперника во второй половине. Аль-Халидж уверенно обыграл Абху, хотя доигрывал в меньшинстве. Мартинш, Шериф и Родригес сделали счет разгромным, но Абха отыгралась после удаления Мартинша на 64 минуте.

А в последнем поединке игрового дня Аль-Наср сокрушил Аль-Рияд. В первом тайме Роналду в своем 1200 матче в карьере сначала забил, переправив в ворота навес Мане, а затем уже сам ассистировал Отавиу – португалец головой в падении замкнул навес Криштиану.

После перерыва забил Талиска – ему классно ассистировал Мане, который накрутил защитника в его же штрафной. Аль-Рияд отыграл один мяч усилиями Грея, но тот же Талиска поставил точку во встрече на 90+4.

Таким образом, Аль-Хиляль сохранил лидерство, набрав 44 очка после 16 туров, Аль-Наср второй с 37 пунктами. На третьей строчке расположился Аль-Таавон – 31 балл.

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1200 games

868 goals



Cristiano Ronaldo is indisputable pic.twitter.com/JO6agg2Lsf — ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2023

Saudi Professional League, Round 16



Al-Nassr 1-0 Al Riyadh



Cristiano Ronaldo️ pic.twitter.com/RbgeIcj3Gb — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023

Saudi Professional League, Round 16



Al-Nassr 3-0 Al Riyadh



️ Talisca

️ Sadio Manepic.twitter.com/OnFi0dnyo4 — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023

Saudi Professional League, Round 16



Al-Nassr 3-1 Al Riyadh



️ Andre Graypic.twitter.com/9Y7Nkj3aN9 — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023