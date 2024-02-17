Аль-Наср переміг Аль-Фатех (2:1) у 20 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 20 тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 2:1

Голи: Роналду, 17, Отавіо, 72 – Нажді, 29

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Кріштіану вже на 17 хвилині відкрив рахунок, але Аль-Фатех досить швидко поновив рівновагу. Попри перевагу, тривалий час Аль-Наср не міг влучно пробити по воротах суперника. Переможний гол в кінці зустрічі записав у свій актив Отавіо.

Роналду, забивши гол у ворота Аль-Фатеха, перевершив Мессі за кількістю голів без пенальті в історії. У португальця наразі 714, а в аргентинця 713.

Аль-Наср наразі перебуває на другій сходинці з 49 очками, а Аль-Фатех розташувався на сьомому місці з 29 балами.

Cristiano Ronaldo has surpassed Lionel Messi for the most non-penalty goals in football history!



“Penaldo” who? ? pic.twitter.com/Z7JolxIadX — TCR. (@TeamCRonaldo) February 17, 2024