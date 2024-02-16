Аль-Ахлі не зумів переграти Аль-Ахдуд (2:3) у 20-му турі Саудівської Аравії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 20 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Ахлі – 3:2

Голи: Кольядо, 25, Мансур, 43, Кана, 59 – Кверквелія, 32 (аг), Фірміно, 45+3 (пен)

Вилучення: Ібаньєс, 90+6 (Аль-Ахлі)

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Аль-Ахлі несподівано не зумів переграти середняка саудівського чемпіонату. Господарі на 25 хвилині засмутили гостей, але екс-гравець Металіста 1925 Кверквелія поновив рівновагу, забивши у свої ворота. Через невеликий проміжок часу Аль-Ахлі втратив одну зі своїх зірок. Гравець Аль-Ахдуда грубо зіграв проти Габрі Вейги, який не змів продовжити гру. До кінця першого тайму команди обмінялися голами.

По перерві Аль-Ахдуд знову повів у рахунку. Аль-Ахлі у підсумку програв 2:3, але залишився на третій сходинці з 40 балами. Команда Кверквелії розташувалась на 11 місці з 23 очками.

Нагадаємо, Вейга перебрався у Саудівську Аравію з Сельти влітку 2023 року. За ним тривалий час стежила Барселона. Габрі вважався одним з найперспективніших гравців збірної Іспанії U-21, з якою доходив до фіналу Євро-2023.

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