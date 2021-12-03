Гол в ворота Арсенала стал 800-м для Роналду за его игровую карьеру, сообщает твиттер-аккаунт Sporting Life Football & Infogol. Отметим, что Криштиану 450 своих голов провел в футболке Реала, 129 – за Манчестер Юнайтед, 115 – за сборную Португалии, 101 – за Ювентус, и еще 5 в составе лиссабонского Спортинга.

Роналду вызовут на допрос в прокуратуру Италии

Единственным игроком, которому покорилось это достижение, является австрийский нападающий Йозеф Бицан. По данным ФИФА, форвард за свою карьеру успел забить 805 голов.

К слову, Роналду оформил дубль в ворота Арсенала, отличившись уже 801-м своим голом и вырвав победу (3:2).

Манчестер Юнайтед победил Арсенал в эффектной перестрелке с пятью голами – Роналду оформил исторический дубль