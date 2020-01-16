Саррі: Хочу допомогти Роналду виграти шостий "Золотий м'яч"

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про стан Кріштіану Роналду та боротьбу португальця з одвічним суперником – Ліонелем Мессі – за звання найкращого гравця у світі.

"У Роналду два дні був синусит, сьогодні вранці він відчув себе краще, але після відпочинку днем у нього з'явився озноб з високою температурою. Лікарі сказали, що в такий холодний вечір, як сьогодні в Турині, ризикувати не варто, тому Роналду прописали постільний режим.

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Я хотів би допомогти йому виграти шостий "Золотий м'яч". Мені трохи неприємно, що у когось (у Ліонеля Мессі – прим. "Футбол 24") на один приз більше. В майбутньому Дибала здатен поборотися за "Золотий м'яч". У найближчі роки він може залишити помітний слід у світовому футболі", – наводить слова Саррі Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус без Роналду знищив Удінезе (4:0) в рамках 1/8 Кубка Італії. Наступний матч туринці проведуть проти Парми 19 січня, початок о 21:45.

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