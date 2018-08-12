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Роналду дебютував у складі Ювентуса

18:07 1003 Читать на русском
Роналду дебютував у складі Ювентуса
Кріштіану Роналду / BBC

Зірковий новачок "б'янконері" Кріштіану Роналду з'явився у стартовому складі Ювентуса на товариський матч проти Ювентуса Б.

Португалець у ці хвилини проводить дебютний матч у складі "б'янконері". Щоправда, поєдинок поки не офіційний, а товариський, повідомляє Football-Italia.

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В невеличкому містечку Віллар-Пероза зараз відбувається контрольний поєдинок Ювентуса проти дублюючого складу. Це традиційний матч перед початком сезону, який проводиться щорічно с 1955 року.

Кріштіану потрапив у стартову одинадцятку основної команди. Поєдинок розпочався о 18 годині за київським часом.

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Нагадаємо, в липні цього року Роналду підписав контракт з туринським Ювентусом до 2022 року.

Трансфер 33-річного португальця обійшовся італійській команді приблизно в 100 мільйонів євро. За інформацією ЗМІ, зарплата Роналду в новому клубі складає 30 млн на рік.

Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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