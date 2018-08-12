Роналду дебютировал в составе Ювентуса

Звездный новичок "бьянконери" Криштиану Роналду появился в стартовом составе Ювентуса на товарищеский матч против Ювентуса Б.

Португалец в эти минуты проводит дебютный матч в составе "бьянконери". Правда, поединок пока не официальный, а товарищеский, сообщает Football-Italia.

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В небольшом городке Виллар-Пероза сейчас происходит контрольный поединок Ювентуса против дублирующего состава. Это традиционный матч перед началом сезона, который проводится ежегодно с 1955 года.

Криштиану попал в стартовую одиннадцатки основной команды. Поединок начался в 18 часов по киевскому времени.

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Напомним, в июле этого года Роналду подписал контракт с туринским Ювентусом до 2022 года.

Трансфер 33-летнего португальца обошелся итальянской команде примерно в 100 млн евро. По информации СМИ, зарплата Роналду в новом клубе составляет 30 млн в год.