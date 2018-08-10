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Роналду осоромився на тренуванні – скажена реакція гравців Ювентуса на фейл Кріштіану

11:40 4812 Читать на русском
Роналду осоромився на тренуванні – скажена реакція гравців Ювентуса на фейл Кріштіану
Роналду, Дибала та Дуглас Коста

Португальський нападник Кріштіану Роналду готується до сезону в складі Ювентуса.

На одному із тренувань футболісти зіграли у щось дуже схоже на тенісбол.

Гравці Ювентуса виконали кілька успішних ударів, після чого Роналду невдало обробив м'яч, чим викликав бурхливу реакцію партнерів.

Ювентус наблизив 2 хітові трансфери, а Роналду вже забиває і насолоджується з дівчиною

Теги
Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія футбольні курйози
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