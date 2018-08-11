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Роналду: З дитинства мріяв зіграти за Ювентус

19:12 311 Читать на русском
Роналду: З дитинства мріяв зіграти за Ювентус
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився враженнями від перебування у туринському клубі.

"Відчуваю себе чудово. Все добре. Люди, фанати, тренерський штаб дуже добре ставляться до мене. Я радий і щасливий. Ювентус – великий клуб. З дитинства стежив за цією командою і сподівався одного разу зіграти за Юве. Тепер я виступаю за один з кращих клубів світу.

Не було конкретного моменту, коли я прийняв рішення. Ми грали раніше проти Ювентуса кілька разів, і я відчув, що італійським уболівальникам подобається Кріштіану. Це найбільший клуб в Італії і один з найбільших в світі, тому рішення було легким. Ювентус – неймовірна команда.

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У чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти туринців я забив м'яч і побачив, як весь стадіон аплодував мені. Це було неймовірне почуття. Спочатку це вразило мене. Я стежив і раніше за Ювентусом, але з тих пір він почав подобатися мені ще більше. Не скажу, що це був ключовий момент, але кожна деталь важлива. Звичайно, коли тебе люблять фанати, відчуття зовсім інші. Дякую всім за підтримку. Моє завдання – показати свою кращу гру і допомогти команді. Це моя робота, і я буду насолоджуватися часом в Ювентусі.

Про перший голі не думаю – це трапиться природним чином.

Просто хочу бути в хорошій формі, допомагати команді і вигравати трофеї. Я знаю Серію А, тому що дивився її по телевізору. Сподіваюся, я швидко адаптуюся. Хочу почати сезон якнайкраще. Буду викладатися по повній, і разом ми візьмемо багато титулів", – цитує Роналду Juventus TV.

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Теги
Англія Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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