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Ахметов став найбагатшим українцем за версією Forbes – президент Шахтаря серйозно збіднів

14:37 930 Читать на русском
Ахметов став найбагатшим українцем за версією Forbes – президент Шахтаря серйозно збіднів
Рінат Ахметов та Ігор Коломойський / фото з відкритих джерел

Президент Шахтаря Рінат Ахметов очолив рейтинг українців з найбільшими статками за версією відомого видання Forbes.

Forbes Україна вперше з 2016 року підготував перелік найбагатших людей з українським паспортом. Очолив рейтинг президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов, статки якого оцінили у 2,8 млрд доларів США. Попри перше місце у списку, 53-річний олігарх серйозно збіднів – порівняно з 2013-м його капітал зменшився майже в 6 разів.

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Також у топ-10 опинилися наступні люди, відомі футбольному світу: віце-президент УАФ Олександр Герега та його дружина Галина (4 позиція, 1,3 млрд доларів США), власник Ворскли Костянтин Жеваго (7 місце, 1,1 млрд), Ігор Коломойський (8 місце, 1 млрд), Вадим Новинський (9 позиція, 810 млн) та Олександр Ярославський (10 сходинка, 725 млн).

Лише 8 осіб у рейтингу є доларовими мільярдерами. Загалом статки сотні найбагатших людей України оцінили у 31 мільярд доларів США. Весь рейтинг можна переглянути за посиланням.

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Головне футбольні фінанси Рінат Ахметов Ігор Коломойський Костянтин Жеваго Олександр Ярославський Вадим Новинський
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