Головний тренер МЮ Ральф Рангнік зізнався, що говорив Роналду після агресивної реакції на заміну у матчі проти Брентфорда (3:1).

"Коли ми забили третій гол, то він був незадоволений, хоча щойно відновився після травми. Я був радий бачити його у складі. але ми винесли уроки з матчу проти Астон Вілли. Після тієї гри я сердився на себе за те, що не перейшов на п'ятірку захисників.

Істерика Роналду і суперсейви Де Хеа у відеоогляді матчу Брентфорд – МЮ – 1:3

Сьогодні була точно така ситуація, і я не хотів повторювати помилку знову. Я сказав Роналду: "Послухай, тобі 36 і ти в чудовій формі. Втім, якщо станеш тренером, ти побачиш все очима тренера". Моя робота полягає в тому, щоб ухвалювати рішення на користь команди та клубу. Я сподіваюся, що він бачить це так само", – цитує Рангніка ВВС.

Нагадаємо, Роналду повернувся після незначної травми, але у матчі проти Брентфорда не відзначився результативними діями.

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