"Когда мы забили третий гол, то он был недоволен, хотя только восстановился после травмы. Я был рад видеть его в составе. но мы извлекли уроки из матча против Астон Виллы. После той игры я сердился на себя за то, что не перешел на пятерку защитников.

Истерика Роналду и суперсейвы Де Хеа в видеообзоре матча Брентфорд – МЮ – 1:3

Сегодня была точно такая ситуация, и я не хотел повторять ошибку снова. Я сказал Роналду: "Послушай, тебе 36 и ты в отличной форме. Впрочем, если станешь тренером, ты увидишь все глазами тренера". Моя работа состоит в том, чтобы принимать решения в пользу команды и клуба. Я надеюсь, что он видит это так же", – цитирует Рангника ВВС.

Напомним, Роналду вернулся после незначительной травмы, но в матче против Брентфорда не отличился результативными действиями.

Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд – Де Хеа снова герой, Рангник разгневал Роналду