Манчестер Юнайтед не ожив після зміни тренера. У кожному матчі команда має ігрові проблеми як зі створенням моментів, так і з обороною. Ральф Рангнік відмовився від фірмової схеми 4-2-2-2 та перевів команду на зручніші 4-2-3-1. Сьогодні після пропуску двох матчів повернувся в основу Роналду. Несподівано зберіг місце в старті Еланга.

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Манчестер Юнайтед приїхав у гості до скромного Брентфорда, який дивує інтенсивним і видовищним футболом. Як не дивно, а головним героєм "дияволів" знову став Давід Де Хеа. Іспанець у першому таймі здійснив два неймовірні сейви після ударів Єнсена. Хавбек Брентфорда впритул розстрілював ворота МЮ на контратаках. У гостей до перерви був один хороший момент, коли Далот пробив біля "дев'ятки".

Але у другому таймі Манчестер Юнайтед створив кілька шансів і чудово ними розпорядився. Фред закинув у штрафний майданчик на Елангу, а молодий швед приборкав м'яч і головою вивів МЮ вперед. Другий гол манкуніанці забили після перехоплення в центрі поля. Роналду грудьми круто скинув на хід Фернандешу, а Бруну покотив на порожні ворота Грінвуду.

Ральф Рангнік відреагував на переможний рахунок і замінив Роналду на Магуайра. Кріштіану з дуже незадоволеним виглядом пішов з поля, жбурнув куртку та довго щось ображено бурмотав. Втім, команда зберегла концентрацію, а Рашфорд третім голом влаштував розгром. І все ж Де Хеа не втримав ворота "сухими" – Брентфорд забив гол престижу після вкидання аута.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед. "Дияволи" набрали 35 очок, але залишилися на 7 місці. Брентфорд з 23 балами розмістився на комфортній відстані від зони вильоту.