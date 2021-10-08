Колишньому форварду збірної Англії Гарі Лінекеру не сподобалось, що Кріштіану Роналду отримав визнання від АПЛ за підсумками вересня.

36-річний нападник Манчестер Юнайтед був визнаний найкращим гравцем місяця. Для португальця це перший трофей після повернення на Олд Траффорд.

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Втім, не всі прихильники футболу погодились з таким рішенням АПЛ. Свою незгоду висловив відомий у минулому футболіст Гарі Лінекер. "Роналду був неймовірним, але Мохамед Салах повинен забрати цю нагороду собі... безперечно", – написав екс-форвард у своєму Twitter.

До слова, Кріштіану у перший місяць осені провів три матчі в АПЛ та відзначився трьома голами. У Мохамеда ж статистика ідентична.

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