Бывшему форварду сборной Англии Гари Линекеру не понравилось, что Криштиану Роналду получил признание от АПЛ по итогам сентября.

36-летний нападающий Манчестер Юнайтед был признан лучшим игроком месяца в английском первенстве. Для португальца это первый трофей после возвращения на Олд Траффорд.

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Но не все любители футбола согласились с таким решением АПЛ. Свое несогласие высказал известный в прошлом футболист Гари Линекер. "Роналду был невероятным, но Мохамед Салах должен забрать эту награду себе... бесспорно", – написал экс-форвард в своем Twitter.

К слову, Криштиану в первый месяц осени провел три матча в АПЛ и отметился тремя голами. У Мохамеда – статистика идентична.

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