Журналіст Ігор Циганик розповів, чи планує Динамо повертати легіонерів, які виступають у орендах.

"Чи повернуться Родрігес і Вітінью? Жерсон і даром не потрібен. Щодо Вітінью я так розумію, що президент Динамо вів перемовини про повернення. Це не секрет.

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Перемовини ще тривають. Дай Бог, бо Вітінью був би дуже серйозним підсиленням для Динамо на наступний сезон. Я в цьому переконаний", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, 28-річний Жерсон непогано розпочав за братиславський Слован, але потім клуб розірвав з ним контракт через порушення дисципліни. Контракт люксембуржця з Динамо розрахований ще на рік, ціна за Transfermarkt складає 1,7 млн євро.

25-річний Вітінью виступає на батьківщині за РБ Брагантіно. У 68 матчах бразилець оформив 6 голів та 6 асистів. Його контракт з Динамо чинний ще два роки, ціна за Transfermarkt складає 5 млн євро.

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