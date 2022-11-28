Португалія здолала Уругвай (2:0) у другому турі групового етапу чемпіонату світу в Катарі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24

Уругвай ускладнив собі життя, втративши очки з Південною Кореєю, але нічого страшного не сталося. Португалія мала комфортну ситуацію після переможної перестрілки з Ганою. Очікувалася спокійна закрита гра без ризиків. Однак команди здивували.

З перших хвилин суперники заграли в активний футбол. Багато нервів, постійні зіткнення, швидкий перехід в атаку. Футболісти виглядали нетерплячими, що непритаманно цьому Мундіалю. Перспективні епізоди часто завершувалися поспішними ударами.

Португалія завдала в першому таймі 8 ударів: 7 з-за меж штрафного, 6 були заблоковані. Тобто якість атакувальних дій команди Сантуша була дуже низькою. Уругвай до перерви атакував рідше, але створив найкращий момент. Бентанкур протягнув м'яч з центра поля, проскочив трьох захисників, але пробив у голкіпера.

Відразу по перерві Португалія відкрила рахунок. І забив не Роналду. Нууу, не зовсім Роналду. Фернандеш подавав з кута штрафного, а м'яч залетів у сітку, не зачепивши нікого. Уругвайців дезорієнтував стрибок Кріша, який тягнувся до м'яча.

Уругвай активізувався та спробував врятувати матч. Допомогли атакувальні заміни – вийшли Пелістрі, Гомес і Де Арраскаета. Максіміліано приклався в стійку, а Факундо створив два моменти для партнерів. Найближчим до гола був Де Арраскаета, який завершував гострий прохід Вальверде.

Фернандеш на останніх хвилинах все ж отримав заслужений гол. Бруну заробив і реалізував пенальті. Португалія перемогла, набрала 6 очок і гарантувала собі участь у плей-офф ЧС-2022. Уругвай з одним очком залишився на дні таблиці, але зберігає шанси на вихід з групи. "Чарруа" потрібно переграти Гану з хорошою різницею.