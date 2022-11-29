Кріштіану Роналду міг отримати другий забитий гол на Мундіалі в Катарі через кабінети.

Перший забитий м'яч у поєдинку Португалія – Уругвай (2:0) записали на Бруну Фернандеша, який виконував навіс. Можливо, Роналду торкнувся м'яча головою, але жоден повтор не дав однозначної відповіді.

Дубль Фернандеша у відеоогляді матчу Португалія – Уругвай – 2:0

Португальська федерація збирає докази для ФІФА, щоб довести, що автором гола став Роналду. Про це повідомив журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito.

Якщо б гол таки переписали на Роналду, то в активі 37-річного ветерана стало б 2 голи на чемпіонаті світу і 119 за збірну загалом. Але, схоже, шансів на це мало.

Принаймні, Adidas, який є партнером ФІФА, оголосив, що їхня технологія доводить відсутність контакту Кріштіану Роналду з м'ячем. "У матчі між Португалією та Уругваєм, використовуючи технологію Connected Ball, яка розміщена в офіційному м’ячі Adidas Al Rihla Official Match Ball, ми можемо остаточно показати відсутність контакту з м’ячем від Кріштіану Роналду у моменті з першим голом", – цитує заяву Adidas The Athletic.

Португалія пробилася в 1/8 фіналу ЧС-2022: Бруну – герой, Роналду зробив гол у ворота Уругваю без дотику до м'яча